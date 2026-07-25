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Economie· 1 min citire
Criza economică se adâncește: Peste 3.850 de firme și PFA au intrat în insolvență în primele șase luni ale acestui an
Economie
Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primele șase luni din acest an a fost de 3.855, în creștere cu 12,36% față de perioada similară din 2025, când au fost înregistrate 3.431 de insolvențe, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC).
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