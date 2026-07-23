Fotbal: Universitatea Craiova, învinsă de Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

Publicat 23 iul. 2026, 08:00 Sursă realitatea.net

Universitatea Craiova a fost învinsă de Levski Sofia cu scorul de 1-0 (1-0), miercuri seara, pe Stadionul ''Gheorghi Asparuhov'' din Sofia, în prima manșă din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal.

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