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Actualitate· 1 min citire
De ce a ales PSD reducerea accizei și nu plafonarea prețului la pompă. Răspunsul inițiatorului proiectului
Carburanți
Deputatul PSD Bogdan Ivan a explicat de ce proiectul privind reducerea prețului carburanților prevede plafonarea accizei și nu impunerea unui preț maxim la pompă. Potrivit acestuia, o intervenție directă asupra prețului final ar fi putut genera dezechilibre majore în piață.
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