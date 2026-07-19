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Trageri LOTO de duminică, 19 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 8,12 milioane de euro
loto
Duminică, 19 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 16 iulie, Loteria Română a acordat 19.455 de câștiguri în valoare totală de peste 2,06 milioane de lei.
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