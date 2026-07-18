Horoscopul dragostei pentru săptămâna 20-26 iulie. Unele iubiri se întăresc, altele ajung la răscruce

Publicat 18 iul. 2026, 07:07 Sursă Realitatea.net

Săptămâna 20-26 iulie aduce în prim-plan viața sentimentală și relațiile dintre oameni. Pentru multe zodii, va fi o perioadă în care sentimentele devin mai puternice, iar discuțiile purtate cu persoana iubită pot clarifica nelămuriri sau pot deschide un nou capitol. Cei aflați într-o relație vor simți nevoia de mai multă apropiere și sinceritate, în timp ce nativii singuri pot avea parte de întâlniri care le stârnesc interesul încă de la primul contact.

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