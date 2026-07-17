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Social· 2 min citire
Schimbare majoră pentru viitorii pensionari: când se va egaliza vârsta de pensionare pentru bărbați și femei
Publicat17 iul. 2026, 20:10
SursăRealitatea PLUS
Avem parte de o nouă schimbare majoră în sistemul de pensii! De la 1 august crește stagiul complet de cotizare, care deocamdată este diferit pentru bărbați și femei, dar se va egaliza în viitor. Milioane de persoane vor fi afectate. Ne explică care sunt consecințele Doina Pârcălabu, fost președinte al Casei Naționale de Pensii.
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