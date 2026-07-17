Sindicatele din Educație se pregătesc să iasă în stradă după noua Lege a salarizării. „Este o ofensă la adresa profesorilor”

Noua variantă a Legii salarizării, publicată de Ministerul Muncii, a stârnit un val de nemulțumiri în rândul profesorilor. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” susțin că modificările aduse proiectului sunt nesemnificative și acuză Guvernul că a încălcat promisiunile făcute după greva generală din 2023.

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