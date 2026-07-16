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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan se opune desecretizării ajutorului acordat Ucrainei: „Uneori este bine să rămână un secret militar”
Publicat16 iul. 2026, 09:09
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan a declarat că nu susține desecretizarea ajutorului acordat Ucrainei, explicând că o parte din sprijinul oferit de România a avut o componentă militară. Șeful statului a explicat că transferul unor echipamente poate afecta capacitatea de apărare a țării și poate justifica păstrarea informațiilor secrete.
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