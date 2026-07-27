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Economie· 2 min citire
Eurostat: România, cel mai sever declin din UE al ratei de economisire
Eurostat
Publicat27 iul. 2026, 13:46
Sursărealitatea.net
Rata de economisire a gospodăriilor a crescut cu 0,2 puncte procentuale (pp) în Uniunea Europeană şi a rămas stabilă în zona euro, în primul trimestru din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, conform datelor publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).
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