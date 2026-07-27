Vladimir Putin lansează noi acuzații la adresa Occidentului și promite că Rusia va merge până la capăt

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat luni un nou atac verbal la adresa Occidentului, pe care îl acuză că recurge la „metode teroriste” în contextul în care, susține liderul de la Kremlin, nu a reușit să învingă Rusia pe câmpul de luptă. Declarațiile au fost făcute în fața deputaților din Duma de Stat, reuniți la Kremlin.
Putin a afirmat că atacurile cu drone asupra unor obiective aflate în interiorul teritoriului rus reprezintă o schimbare de strategie din partea adversarilor Moscovei și a insistat că astfel de acțiuni nu vor slăbi rezistența populației.
„Fiind incapabili să înfrângă Rusia pe câmpul de luptă, au ales să recurgă la metode deschis teroriste împotriva poporului nostru. Însă Rusia nu va fi niciodată doborâtă. Acest lucru nu s-a întâmplat în trecut și nu se va întâmpla nici acum”, a declarat liderul rus.
Kremlinul acuză sprijinul occidental pentru Ucraina
În discursul său, Vladimir Putin a susținut că statele occidentale sprijină atacurile ucrainene asupra unor ținte aflate în spatele liniei frontului, inclusiv fabrici din industria de apărare, rafinării și alte obiective strategice de pe teritoriul Federației Ruse.
Liderul de la Kremlin a afirmat că presiunile externe au avut efectul opus celui urmărit și că au consolidat solidaritatea în interiorul țării.
Apel la unitate și noi acuzații de rusofobie
Putin a declarat că societatea rusă a răspuns provocărilor externe prin unitate și coeziune, susținând că acesta a fost de-a lungul timpului răspunsul constant al populației în fața amenințărilor.
Totodată, președintele rus a acuzat Occidentul că, după declanșarea războiului din Ucraina în februarie 2022, a intensificat ceea ce el a numit o campanie de „rusofobie”, încercând să provoace diviziuni interne și să afecteze economia, sistemul financiar și sectorul bancar al Federației Ruse.
În finalul intervenției, Vladimir Putin a reiterat că autoritățile de la Moscova își vor continua obiectivele, în ciuda presiunilor și sancțiunilor internaționale.