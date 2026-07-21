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Politica· 1 min citire
AUR propune protejarea cumpărătorilor de locuințe care riscă să piardă TVA de 9% din cauza blocării sistemului ANCPI
Alianța pentru Unirea Românilor
Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat un proiect de lege prin care persoanele care îndeplinesc condițiile pentru achiziționarea unei locuințe cu TVA de 9%, dar nu pot încheia tranzacțiile până la 31 iulie 2026 din cauza blocării sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, să beneficieze de un termen suplimentar.
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