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Actualitate· 1 min citire
Explozii uriașe în portul din Dubai
Explozii Dubai. Sursa foto: Clash Report/Telegram
Publicat5 aug. 2026, 11:09
Sursărealitatea.net
Explozii uriașe s-au produs în noaptea de marți spre miercuri în portul din Dubai. Cauza nu este clară deoarece autoritățile locale spun că s-a înregistrat un accident industrial. În schimb, presa iraniană vorbește despre un atac al grupării Houthi, lansat din Yemen.
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