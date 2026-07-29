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Politica· 1 min citire
Bolojan: 'Deșteaptă-te, române!' este un simbol al continuității statului român și al valorilor care ne unesc
Ilie Bolojan
Respectul pentru imn înseamnă și respect pentru cei care au contribuit la libertatea, demnitatea și dezvoltarea acestei țări, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, într-un mesaj adresat cu prilejul Zilei Imnului Național.
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