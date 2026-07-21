Sanatate· 1 min citire

Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai obosiți după weekend?

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat21 iul. 2026, 09:22
Actualizat22 iul. 2026, 09:16

De ce ne simțim mai obosiți după weekend, în loc să fim odihniți? La Realitatea medicală, Nicole Păcuraru discută despre cauzele acestui fenomen, impactul asupra sănătății și soluțiile care ne pot ajuta să începem săptămâna cu mai multă energie.

Te-ai odihnit, ai dormit mai mult, și totuși luni dimineață te simți mai obosit decât vineri. Pare paradoxal, dar explicația este simplă.

În weekend, mulți oameni își schimbă programul: se culcă mai târziu și se trezesc mai târziu. Acest lucru dereglează ritmul circadian. Practic, corpul intră într-un fus orar diferit, iar revenirea de luni seamănă cu un mic „jet lag”. Chiar dacă ai dormit mai mult, calitatea somnului poate fi afectată de această schimbare.

Un alt factor este lipsa structurii. Fără un program clar, energia este consumată diferit, iar revenirea la rutină devine mai dificilă. O soluție simplă este să păstrezi orele de somn relativ constante, chiar și în weekend.

Odihna nu înseamnă doar mai mult somn, ci și consistență. Iar corpul apreciază predictibilitatea mai mult decât excesul. 

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