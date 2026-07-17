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Sanatate· 1 min citire
Un om a murit, iar alți doi sunt în spital după ce s-au infectat cu virusul West Nile. Avertismentul medicilor
FOTO: Arhivă
Publicat17 iul. 2026, 14:26
SursăRealitatea.Net
Trei cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care unul soldat cu decesul pacientului, au fost raportate în România în prima jumătate a lunii iulie, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).
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