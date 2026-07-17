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Sanatate· 1 min citire
Realitatea medicală cu Nicole Păcuraru: De ce este importantă respirația corectă?
În ediția emisiunii „Realitatea medicală”, Nicole Păcuraru discută despre rolul respirației corecte în menținerea sănătății și despre impactul acesteia asupra organismului și calității vieții.
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