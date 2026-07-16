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Politica· 1 min citire
Casa Albă transmite un mesaj neașteptat despre Iran. Trump nu renunță la diplomație
Donald Trump. Foto: Profimedia
Publicat16 iul. 2026, 23:58
SursăAgerpres
Președintele american Donald Trump rămâne deschis găsirii unei soluții diplomatice cu Iranul, a afirmat joi Casa Albă, în contextul în care cele două țări au reluat atacurile de ambele părți, relatează AFP.
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