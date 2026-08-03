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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu, declarații de ultimă oră în plină criză energetică: Există riscul închiderii Grupului 2 de la Cernavodă
Sorin Grindeanu
Publicat3 aug. 2026, 13:12
Sursărealitatea.net
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține declarații de ultimă oră în plină criză politică și energetică.
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