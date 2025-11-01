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ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE ROMÂNII DIN ȚARĂ ȘI DIN DIASPORA VIDEO

ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE ROMÂNII DIN ȚARĂ ȘI DIN DIASPORA VIDEO

ANCA ALEXANDRESCU, ALĂTURI DE ROMÂNII DIN ȚARĂ ȘI DIN DIASPORA VIDEO

Realitatea de Hunedoara
Scris de Realitatea de Hunedoara Publicat: 1 nov. 2025, 12:30

Anca Alexandrescu a riscat și a luptat întotdeauna pentru români și pentru a le arăta adevărul de pe scena politică.

Anca Alexandrescu a riscat și a luptat întotdeauna pentru români și pentru a le arăta adevărul de pe scena politică. De la a le demasca jocurile politicienilor până la a fi alături de românii de rând și cei din Diaspora, Anca Alexandrescu nu a făcut niciodată un pas în spate. 

Jurnalista a mers la inundațiile din Valencia, acolo unde comunități de români au fost grav afectate, în timp ce statul român nu a avut nicio reacție privind drama prin care treceau aceștia.

Anca Alexandrescu a avut curaj să-l înfrunte pe generalul Florian Coldea. Omul din spatele statului paralel a dat bir cu fugiții când a văzut-o pe aceasta în Aeroportul din Dubai.

Deși este o femeie puternică și a luptat întotdeauna pentru a le arăta adevărul românilor, Anca Alexandrescu a avut și momente de cumpănă în care și-a pus speranța doar în Dumnezeu.

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