Advertising
Economie· 2 min citire
UE acordă Republicii Moldova 120 de milioane de euro pentru consolidarea apărării aeriene
UE / Republica Moldova
Publicat14 iul. 2026, 09:17
SursăRealitatea.Net
Consiliul Uniunii Europene a aprobat un nou pachet de asistență în valoare de 120 de milioane de euro destinat Republicii Moldova, fondurile urmând să fie folosite pentru achiziția unui sistem de apărare aeriană cu rază medie de acțiune.
Citește și
- 08:20Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 23:25Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
- 16:14Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News