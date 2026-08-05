Scene neobișnuite în Bucegi. Doi turiști au încercat să folosească trotinetele pe traseul montan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 aug. 2026, 18:41

Doi turiști au fost surprinși pe Platoul Bucegi având asupra lor trotinete, imaginile fiind publicate de Salvamont Prahova și devenind rapid virale pe rețelele de socializare.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Bucegitrotinete