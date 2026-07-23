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Pașaportul românesc atinge o performanță istorică. Românii pot călători fără viză în 178 de destinații
Pașaportul românesc
România a înregistrat cea mai bună clasare din istoria sa în Henley Passport Index, unul dintre cele mai cunoscute clasamente internaționale care evaluează puterea pașapoartelor în funcție de numărul destinațiilor în care titularii pot călători fără viză.
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