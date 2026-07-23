Legea lui Bolojan crește veniturile șefilor de instituții. Cine primește lefuri de lux din banii statului?

Publicat 23 iul. 2026, 17:58 Actualizat 23 iul. 2026, 18:14 Sursă Realitatea PLUS

Noua lege a salarizării impusă de Ilie Bolojan vine cu diferențe de zeci de mii de lei între angajații statului! De la lefuri de peste 30 de mii de lei pentru șefii instituțiilor, până la venituri de câteva ori mai mici pentru profesori, asistenți medicali și infirmieri. Cine sunt marii câștigători ai noii grile și cât ar urma să încaseze românul de rând?

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