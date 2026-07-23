Advertising
Politica· 2 min citire
Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară. Ce li se reproșează
Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară
Guvernul a decis rechemarea în țară a trei consuli generali ai României, după ce Ministerul Afacerilor Externe a constatat că obiectivul pentru care au fost numiți nu a fost îndeplinit. Este vorba despre reprezentanții României din Sao Paolo, Nantes și Frankfurt pe Main.
Citește și
- 09:06George Simion, mesaj crucial pentru fermieri: ”Un guvern provizoriu nu poate să aducă stabilitate țării”
- 08:48Diana Buzoianu despre criza de pe Dunăre: "Dacă s-ar fi făcut lucrări, astăzi eram într-un cu totul alt scenariu"
- 08:47Volodimir Zelenski cere SUA mai multe sisteme Patriot: ”Vom distruge toate rachetele balistice ale Rusiei”
- 07:50NATO condamnă încălcările spațiului aerian al României și Poloniei: Rusia este responsabilă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News