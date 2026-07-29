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Actualitate· 1 min citire
Atac cibernetic de tip ransomware asupra ANP. Mai multe servicii și servere au fost oprite
Atac cibernetic ANP
Publicat29 iul. 2026, 12:50
Sursărealitatea.net
Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată miercuri, 29 iulie 2026, de un atac cibernetic de tip ransomware, care a afectat mai multe stații de lucru și servere ale instituției. Pentru limitarea impactului, echipamentele au fost izolate fizic, iar mai multe servicii au fost oprite temporar.
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