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Actualitate· 1 min citire
Ucraina lovește din nou în apropierea Moscovei. Sute de drone au vizat infrastructura strategică a Rusiei
Zelenski
Ucraina a lansat în noaptea de marți un nou val de atacuri cu drone asupra regiunii Moscovei, vizând obiective industriale și logistice din apropierea capitalei ruse. Operațiunea a provocat perturbări în traficul aerian și a afectat activitatea unor facilități considerate importante pentru economia rusă.
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