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Zborurile de pe aeroportul din Catania, Sicilia, vor rămâne suspendate până vineri dimineaţă
Zboruri Sicilia
Publicat13 aug. 2026, 15:10
SursăRealitatea.net
Cenuşa provenită de la vulcanul Etna menţine aeroportul din Catania închis până vineri.
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