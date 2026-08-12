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DAVID POPOVICI, URIAȘ! Românul a cucerit aurul european la 100 m liber și a scris istorie la Paris
David Popovici
David Popovici a reușit o nouă performanță uriașă și a cucerit medalia de aur în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris.
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