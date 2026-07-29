Proiectul Legii salarizării bugetarilor amplifică discrepanţele existente între diferite categorii de personal (sindicate)

Proiectul Legii salarizării unitare în domeniul bugetar nu răspunde obiectivului declarat de construire a unui sistem de salarizare unitar, echitabil şi predictibil, ci, dimpotrivă, acesta perpetuează şi chiar amplifică discrepanţele existente între diferite categorii de personal şi introduce privilegii nejustificate pentru anumite funcţii, reiterează cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional.
cestea solicită din nou, într-o scrisoare deschisă, tuturor partidelor parlamentare, să respingă proiectului Legii salarizării unitare dat publicităţii, 'care este injust', şi reluarea elaborării unui alt proiect al Legii salarizării unitare prin dialog social real, după instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline pentru negociere.
'Cele cinci confederaţii sindicale reprezentative la nivel naţional, Confederaţia Naţională Sindicală 'Cartel ALFA', Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România 'Frăţia', Blocul Naţional Sindical, Confederaţia Sindicatelor Democratice din România şi Confederaţia Sindicală Naţională 'Meridian' susţin revendicările legitime şi acţiunile de protest organizate de federaţiile sindicale din domeniul sănătăţii, dar şi ale tuturor federaţiilor sindicale din toate familiile bugetare. Nemulţumirile exprimate de angajaţii din sănătate şi din celelalte familii ocupaţionale din sectorul public sunt consecinţa directă a modului defectuos în care a fost construit actualul proiect al Legii salarizării unitare, un proiect care, în forma sa actuală, nu răspunde principiilor de echitate, predictibilitate şi justiţie socială pe care ar trebui să le garanteze orice reformă salarială într-un stat european. România are nevoie de o Lege a salarizării care să recompenseze munca, competenţa, responsabilitatea şi performanţa profesională, nu de un act normativ care perpetuează inechităţi, comprimă grilele de salarizare, diminuează diferenţele dintre funcţiile cu niveluri diferite de responsabilitate şi descurajează dezvoltarea profesională, mărind, însă, substanţial diferenţa dintre funcţiile de execuţie şi cele de decizie, mai ales decizii politice', se arată în document.
Potrivit sursei citate, printre cele mai grave deficienţe ale actualului proiect al Legii salarizării se numără existenţa unor ierarhizări neconforme în cadrul aceleiaşi familii ocupaţionale, dar şi între funcţii aparţinând unor grile diferite. Aceste funcţii ce presupun un nivel ridicat de calificare şi responsabilitate sunt încadrate pe grila de asistenţă socială cu coeficienţi inferiori unor funcţii necalificate încadrate pe alte grile de salarizare.
De asemenea, proiectul creează o injustiţie socială evidentă, întrucât pentru funcţiile de demnitate publică sunt prevăzute majorări salariale etapizate în următorii patru ani, indiferent de evoluţia valorii de referinţă, în timp ce salariile majorităţii lucrătorilor rămân dependente de un mecanism incert, în condiţiile în care punctul de referinţă poate chiar să scadă în anii următori, ceea ce contravine principiului predictibilităţii şi securităţii veniturilor salariale.
'Baza de referinţă utilizată de proiect nu este salariul minim pe economie garantat în plată, ceea ce face ca legea să devină rapid depăşită. În condiţiile unei evoluţii diferenţiate a salariului minim faţă de punctul de referinţă, funcţiile aflate la baza grilelor de salarizare se vor aplatiza într-un interval foarte scurt de timp, anulând orice ierarhizare echitabilă şi stimulare a calificării. Deci, baza 1 trebuie să fie salariul minim garantat în plată', transmit sindicaliştii.
În plus, proiectul prevede diferenţe salariale tranzitorii, ceea ce va conduce la consecinţe negative pentru lucrători.
'Considerăm inadmisibil ca o lege cu impact asupra a peste 1,3 milioane de lucrători din sectorul public să fie tratată cu o asemenea lipsă de responsabilitate. Deşi elaborarea noii Legi a salarizării trebuia finalizată încă din vara anului 2023, Guvernul actual demis încearcă acum să forţeze adoptarea acesteia în mai puţin de o lună. O astfel de abordare transformă dialogul social într-un simulacru şi privează partenerii sociali şi Parlamentul de timpul necesar pentru analizarea şi corectarea unor deficienţe cu efecte negative pe termen lung asupra întregului sistem de salarizare. Aceste deficienţe demonstrează că proiectul nu răspunde obiectivului declarat de construire a unui sistem de salarizare unitar, echitabil şi predictibil. Dimpotrivă, acesta perpetuează şi chiar amplifică discrepanţele existente între diferite categorii de personal şi introduce privilegii nejustificate pentru anumite funcţii', se menţionează în scrisoarea deschisă.
În actualul context politic şi instituţional, confederaţiile sindicale consideră că promovarea unei reforme de asemenea amploare de un Guvern demis, 'lipsit de legitimitatea şi autoritatea politică necesare asumării unei reforme structurale', reprezintă o gravă eroare.
'O lege care va produce efecte asupra a peste 1,3 milioane de lucrători din sectorul public şi asupra echilibrului bugetar al României pentru următorii 5 ani nu poate fi adoptată în grabă şi fără un dialog social autentic. Solicităm tuturor partidelor parlamentare să nu voteze actualul proiect al Legii salarizării unitare! Adoptarea unei legi care nu beneficiază de susţinerea partenerilor sociali şi care este respinsă de majoritatea categoriilor profesionale din sectorul public va accentua tensiunile sociale, va genera un val de litigii şi va compromite încrederea în procesul de reformă a salarizării din sectorul public. Confederaţiile sindicale semnatare îşi menţin angajamentul de a participa la un proces de negociere real, transparent şi responsabil pentru un nou proiect al Legii salarizării unitare, în cadrul unui dialog social autentic, acest lucru fiind posibil după învestirea unui Guvern cu puteri depline', susţin acestea.
AGERPRES