Advertising
Actualitate· 1 min citire
Volodimir Zelenski susține că Rusia pierde teren: „Inițiativa nu mai este la Putin”
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia nu mai deține avantajul strategic în războiul declanșat împotriva țării sale, susținând că Vladimir Putin nu mai controlează evoluția conflictului, în ciuda refuzului de a accepta un armistițiu.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:25Scandal în sistemul de urgență! Raed Arafat îl pune la zid pe Alexandru Rafila: „Alimentați dezbinarea”
- 16:54Neymar exclude revenirea la naționala Braziliei: „Nu mai am chef”
- 16:25Anchetă la nivelul Parchetului General. Două femei ar fi cerut bani pentru dosare false de cetățenie
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News