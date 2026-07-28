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Decizie importantă în Ungaria: a fost creată o agenție anticorupție. Viktor Orban, de partea opozanților

Peter Magyar

Peter Magyar

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 iul. 2026, 18:12

Parlamentul Ungariei a aprobat marți înființarea unei noi instituții menite să consolideze lupta împotriva corupției și recuperarea bunurilor obținute ilegal.

Proiectul a trecut cu o largă majoritate, în timp ce singurele voturi împotrivă au venit din partea parlamentarilor Fidesz, formațiunea condusă de fostul premier Viktor Orban.

Noua instituție, denumită Autoritatea Națională pentru Recuperarea Activelor (NVVH), a fost adoptată cu 143 de voturi favorabile și 47 împotrivă, potrivit informațiilor transmise de dpa.

Peter Magyar: „Este o zi istorică”

Premierul Peter Magyar a salutat imediat rezultatul votului și a susținut că înființarea noii autorități reprezintă un pas esențial în îndeplinirea promisiunilor asumate de actualul guvern.

Într-un mesaj video publicat pe Facebook, șeful Executivului a afirmat că opoziția Fidesz față de proiect demonstrează lipsa de interes a formațiunii pentru combaterea corupției.

Ulterior, într-o altă postare pe rețeaua de socializare, Peter Magyar a descris adoptarea legii drept o „decizie istorică”, încheind mesajul cu îndemnul: „Să înceapă adevărata curățenie!”.

Noua autoritate va avea rolul de a sprijini instituțiile de aplicare a legii în identificarea și recuperarea activelor provenite din infracțiuni, fiind una dintre principalele reforme asumate de noul executiv de la Budapesta.

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