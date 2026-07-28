Advertising
Social· 1 min citire
Alertă alimentară: Produs retras de la vânzare din cauza excesului de pesticide
Alertă alimentară în România
Publicat28 iul. 2026, 19:51
Sursărealitatea.net
Un produs alimentar vândut în rețeaua Profi a fost retras urgent de la comercializare după ce analizele au indicat depășirea limitelor legale pentru reziduuri de pesticide.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News