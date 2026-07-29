Val de căldură la sfârșit de iulie și început de august. ANM anunță temperaturi de până la 39 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță instalarea unui val de căldură care va cuprinde treptat România în ultimele zile ale lunii iulie și la începutul lunii august. Temperaturile vor crește semnificativ, iar în vestul țării se vor înregistra primele valori caniculare, cu maxime de 37–38 de grade și izolat chiar 39 de grade.

Distribuie articolul