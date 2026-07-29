Bogdan Velcescu (deputat AUR): „PSD-PNL-USR au păcălit și de această dată transparența, ținând la secret declarațiile de avere și de interese”

Deputatul AUR Bogdan Velcescu a criticat coaliția PSD-PNL-USR pentru respingerea celor 19 amendamente depuse de parlamentarii AUR la legea privind Agenția Națională de Integritate (ANI), amendamente care vizau menținerea publicării declarațiilor de avere și de interese în forma lor clasică. Parlamentarul a denunțat manevrele politice din Comisia juridică, susținând că a existat o încercare pentru a-l proteja pe președintele USR Dominic Fritz, recent condamnat definitiv de ÎCCJ pentru conflict de interese.

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