Publicat 5 aug. 2026, 22:15 Sursă Realitatea PLUS

Laurențiu Botin a descins la vila lui Ilie Bolojan primită de la RAAPPS, i-a verificat becurile și dacă nu îi funcționează aerul condiționat, așa cum chiar el ne-a spus. Să urmărim imaginile.

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