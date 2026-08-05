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Actualitate· 1 min citire
Momente de groază în Hunedoara. Un copil a fost salvat după ce tatăl său l-a amenințat cu un cutter
Poliție
Un incident grav a avut loc în orașul Uricani, județul Hunedoara, unde un bărbat și-a amenințat copilul minor cu moartea în timp ce îl ținea în brațe și avea asupra sa un cutter. Autoritățile au intervenit de urgență pentru a preveni o tragedie.
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