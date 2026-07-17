Advertising
Social· 1 min citire
Calvarul titularizării: Note de 9 și 10 pentru posturi care nu există
Publicat17 iul. 2026, 09:43
Actualizat17 iul. 2026, 09:45
SursăRealitatea PLUS
Peste 40.000 de dascăli s-au înscris la examenul de titularizare din acest an, dar realitatea din sistemul de învățământ îi readuce cu picioarele pe pământ. Deși obțin note mari, mii de profesori sunt condamnați să rămână suplinitori ani la rând din cauza lipsei acute de catedre libere.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 09:19„Sunt medic, ruda ta e grav bolnavă”. Victime din 10 județe, păcălite prin metoda "Accidentul": prejudiciu de 500.000 de lei
- 08:42Râurile Europei intră într-o nouă eră a secetei. Cursuri de apă considerate permanente nu mai curg
- 08:18Steagul roșu, arborat din nou pe litoral. Salvamarii au cerut ajutorul polițiștilor pentru a scoate turiștii din apă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News