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Sanatate· 1 min citire
Scurgere toxică în al doilea cel mai mare port din Europa. Peste 150 de oameni au ajuns la spital
Port din Belgia
Publicat16 iul. 2026, 11:18
SursăRealitatea PLUS
A avut loc un accident chimic în unul dintre cele mai importante porturi din Belgia! Peste 150 de persoane au primit îngrijiri medicale după ce a fost descoperită o scurgere de acid fluorhidric la bordul unei nave de marfă.
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