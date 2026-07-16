Publicat 16 iul. 2026, 09:58 Actualizat 16 iul. 2026, 13:45

În ediția emisiunii Realitatea medicală, realizată de Nicole Păcuraru, aflăm de ce micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei și cum influențează nivelul de energie, metabolismul și starea generală de sănătate.

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