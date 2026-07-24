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Politica· 1 min citire
Mihai Fifor: ”Pleacă, Ilie! Fă un bine României și du-te! Românii nu sunt bătaia ta de joc! Ai eșuat grav încă o dată”
Ilie Bolojan și Mihai Fifor
Publicat24 iul. 2026, 15:25
Sursărealitatea.net
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat vineri un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care îl acuză că a blocat adoptarea noii Legi a salarizării și că a adus România într-un impas politic și economic.
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