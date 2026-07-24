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Politica· 1 min citire
Explozii raportate în Iran în cea de-a 13 noapte consecutivă de atacuri lansate de SUA
Explozii în Iran
Publicat24 iul. 2026, 08:43
Sursărealitatea.net
Presa iraniană a raportat mai multe explozii vineri dimineaţă după ce forţele americane au anunţat cea de-a 13-a noapte consecutivă de atacuri asupra unor ţinte din Iran, relatează dpa.
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