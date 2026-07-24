Advertising
Economie· 1 min citire
Ipocrizia lui Radu Miruță. Pe cine dă vina pentru criza economică din România
Publicat24 iul. 2026, 09:02
SursăRealitatea.net
Ipocrizie fără margini din partea ministrului interimar al Apărării, Radu Miruță. Acesta susține că România nu o duce prost din cauza sprijinului acordat Ucrainei, ci din cauza celor care, timp de 36 de ani, „au risipit și au furat bani publici”, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 08:20Avertismentul lui Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei: „Nu este ceva ce poate fi tratat cu declarații liniștitoare”
- 07:02Reactorul 2 de la Cernavodă se oprește. România, la mâna importurilor: energia pierdută va fi cumpărată
- 23:25Reportaj‑eveniment marca Realitatea PLUS din Centrala de la Cernavodă, realizat cu câteva ore înainte de oprirea reactorului 2
- 16:14Noua taxă europeană începe să-și arate efectele: comenzile de pe Temu, Shein și AliExpress s-au prăbușit
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Hunedoara și pe Google News