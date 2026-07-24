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Vremea se menţine instabilă în România astăzi

Cod galben de ploi torențiale

Cod galben de ploi torențiale

Scris deStoica Marian
Publicat24 iul. 2026, 08:39
Sursărealitatea.net

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și vijelii.

Meteorologii au emis un cod galben de ploi torenţiale, intensificări ale vântului şi vijelii, care vizează cea mai mare parte a Munteniei şi a zonei de munte, sud-vestul Moldovei şi al Transilvaniei.

Avertizarea intră în vigoare la ora 12:00 şi este valabilă până la ora 21:00.

Potrivit ANM, în acest interval, pe arii restrânse va cădea şi grindină de mici şi posibil medii dimensiuni.

Vor fi averse torențiale, descărcări electrice și vijelii.

Vântul va avea rafale de 50-70 de kilometri pe oră, iar în câteva ore se pot acumula 20-30 de litri de apă pe metru pătrat și, izolat, peste 40-50 de litri pe metru pătrat.

Furtuni de scurtă durată pot apărea și în alte regiuni ale țării. ANM va actualiza avertizările în funcție de evoluția vremii.

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