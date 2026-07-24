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Economie· 2 min citire
Viorel Cataramă îl acuză pe Ilie Bolojan că a băgat România în faliment: „Mediul de afaceri este distrus”
Publicat24 iul. 2026, 10:12
Actualizat24 iul. 2026, 10:18
SursăRealitatea PLUS
„Ilie Bolojan a băgat România în faliment”, este atacul fără precedent al lui Viorel Cataramă la adresa premierului demis. În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, omul de afaceri l-a acuzat pe Ilie Bolojan că a pus la pământ economia, mediul de afaceri, educația și sănătatea, conform Realitatea PLUS.
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