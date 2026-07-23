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Politica· 2 min citire
Cristina Butură (deputat AUR): „Guvernul deblochează 22 de posturi, dar ignoră cele peste 7.000 de locuri necesare pentru a fi deblocate din sănătate”
Cristina Butura
Publicat23 iul. 2026, 19:42
SursăRealitatea.Net
Deputatul AUR Cristina Butură critică modul în care Guvernul gestionează sistemul sanitar, arătând că deblocarea posturilor de la Spitalul „Marie Curie” rezolvă doar punctual o problemă, în timp ce mii de posturi rămân blocate în întreaga țară. Totodată, aceasta avertizează că noua lege a salarizării trebuie să ofere garanții că personalul medical nu va fi afectat și că sănătatea trebuie tratată ca o prioritate, nu doar în momente de criză.
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