Ilie Bolojan și premierul Republicii Moldova, întâlnire la București. Vasile Tofan, primit cu onoruri militare

Publicat 30 iul. 2026, 13:36 Actualizat 30 iul. 2026, 13:54 Sursă Realitatea.Net

Premierul interimar Ilie Bolojan l-a primit joi, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Cei doi șefi de guvern au programate discuții bilaterale, urmate de declarații comune de presă.

Distribuie articolul