Diana Șoșoacă, discurs halucinant în fața lui Putin. Ce i-a răspuns liderul de la Kremlin – VIDEO

Diana Șoșoacă a avut un dialog halucinant cu președintele rus Vladimir Putin la forumul din Sankt Petersburg. I-a transmis liderului de la Kremlin că România nu are președinte și că nu este de acord cu ajutorul pentru Ucraina, moment în care Vladimir Putin a început să râdă.

"Nu vrem să-i ajutăm pe ucraineni, să le dăm bani și arme, dar, din nefericire, România este condusă de la Bruxelles. Nu vă pot transmite salutările călduroase ale președintelui, pentru că noi nu avem un președinte.

Sper ca, într-o scurtă perioadă de timp, să nu o mai avem pe Ursula von der Leyen drept președintă a Comisiei Europene," a afirmat Șoșoacă.

În recplică, liderul rus a zâmbit și i-a răspuns că nu vrea să comenteze afacerile interne ale României, dar a transmis "urări de bine pentru toți ortodocșii din România".

Participarea Dianei Șoșoacă la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, un eveniment organizat anual sub patronajul Kremlinului, a atras atenția presei internaționale. Forumul este cunoscut pentru prezența unor invitați controversați, inclusiv influenceri sau figuri publice cu audiențe mari în mediul online, precum frații Tate.

Prezența unor astfel de figuri este interpretată de analiști ca parte a strategiei Moscovei de a atrage personalități cu impact în mediul digital, indiferent de profilul lor politic.