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Politica· 1 min citire
Hubert Thuma, atac dur la Ilie Bolojan și Dan Motreanu: „În PNL există libertate de exprimare; libertatea de după exprimare nu este garantată”
Hubert Thuma
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, lansează un atac fără precedent la adresa conducerii Partidului Național Liberal, într-o postare publicată pe Facebook, în care îl critică dur pe europarlamentarul Dan Motreanu și, implicit, actuala conducere a partidului, asociată cu președintele PNL, Ilie Bolojan.
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