Silviu Gurului (deputat AUR): „USR uită, de la mână până la gură, ce a promis profesorilor: de la „vă creștem salariile” la „vă scădem veniturile”

„USR se raliază astăzi în spatele lui Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru și vrea să voteze legea salarizării. Un act pregătit de un guvern demis, care vrea să treacă la ceas de seară, fără să țină cont de nemulțumirile și modificările cerute de categoriile socio-profesionale afectate, fără să țină cont de opoziția parlamentară.
Dacă va trece legea, promovată cu insistență sub pretextul banilor din PNRR, vom putea spune că „operația a reușit, pacientul a murit”. Pentru că sute de mii de români vor pierde bani din venituri, ca statul să obțină câteva sute de milioane de euro din PNRR, sume care, cu siguranță, nu vor acoperi paguba provocată de o lege nedreaptă. Iar profesorii vor fi printre cei loviți în plin.
Despre PSD și PNL știam demult că n-au principii. Au ajuns 36 de ani de umilințe, jafuri și minciuni spuse românilor. Despre USR aflăm acum că promisiunile au picioare scurte.
Hai să ne amintim: în 2023, în plin freamăt al negocierilor dintre Marcel Ciolacu și sindicatele din învățământ, USR ieșea public, prin Oana Țoiu și Cristian Seidler, și spunea că este inadmisibil ca salariile profesorilor să nu crească în noua lege a salarizării. Același USR combătea, în același timp, majorarea salariilor demnitarilor.
Astăzi, unul ministru, altul purtător de cuvânt al partidului, tac mâlc în fața nedreptăților scrise chiar în legea pe care USR se pregătește să o voteze.
Ce urmează, mai exact? Un conferențiar sau un lector universitar vor avea un salariu mai mic, pe baza noilor grile. Pentru alți profesori universitari, creșterea salarială va fi una „generoasă”, opt lei, la o inflație de peste 10%!
Mai mult, proiectul de lege ascunde o capcană pe termen lung: din 2028, majorările salariale nu vor mai fi legate de inflație, ci de o țintă bugetară, reducerea cheltuielilor cu salariile din sectorul public ca pondere în PIB, cu cel puțin 1,5 puncte procentuale între 2024 și 2031.
Practic, chiar dacă economia crește, guvernul poate decide o majorare mai mică a salariilor doar ca să bifeze această țintă. Legea nu obligă statul să actualizeze anual veniturile cu inflația. Stabilește doar un plafon peste care creșterile nu au voie să treacă.
Legea salarizării, în forma actuală, este o palmă dată pe obrazul profesorilor care se vor gândi serios dacă mai rămân în sistem sau nu. Deja, ca urmare a măsurilor fiscal-bugetare girate anul trecut de Guvernul Bolojan, în jur de 14.000 de locuri de muncă din învățământ au dispărut. Și nu ar trebui să fie o mare surprindere dacă vor urma și altele, atât timp cât respectul și interesul pentru Educație nu există pentru PSD-PNL-USR-UDMR”, a declarat deputatul AUR, Silviu Gurlui.
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