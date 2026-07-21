Politica· 1 min citire

Ediție INCENDIARĂ de la ora 20.55. Crin Antonescu vine în platoul Culisele Statului Paralel

Realitatea de Hunedoara
Scris deRealitatea de Hunedoara
Publicat21 iul. 2026, 18:46
Actualizat21 iul. 2026, 18:47

Seara dezvăluirilor la Realitatea PLUS, Crin Antonescu vine în platoul Culisele Statului Paralel. Fostul șef PNL va fi față în fața cu Anca Alexandrescu într-o ediție incendiară.

Crin Antonescu demască planul lui Bolojan pentru puterea totală. Ce a aflat despre noul premier, noile negocieri de la Palatul Cotroceni.

Tensiuni politice fără precedent și o criză economică devastatoare, unde nimeni nu își asumă responsabilitatea de a salva țara. Întrebări directe. Răspunsuri fără ocolișuri.

În această seară, de la ora 20:55. „Culisele Statului Paralel”. Doar cu Anca Alexandrescu, la Televiziunea Poporului!

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